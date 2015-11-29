هاشتاج دعم المنتجات التركية يتصدر تويتر بدول عربية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – الجزيرة مباشر

تصدر هاشتاج دعم البضائع التركية ترند وسوم السعودية وعدد من الدول العربية عقب إطلاق حملة لدعم البضائع التركية , وذلك ردا علي قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية ضد تركيا بعد اسقاط أنقرة مقاتلة "سوخوي 24" التي اخترقت الأجواء التركية.

ودشن نشطاء في وقت سابق على موقعي التواصل الاجتماعي هاشتاج # دعم_البضائع_التركية وذلك تضامنا مع تركيا بعد هذه الإجراءات معبرين عن تضامنهم معها ،ومطالبين أن يقف العرب الى جانب أنقرة في هذه الظروف، :-

وكتبت عائشة بنت العراق "إذا كان بوتين يعاقب تركيا اقتصاديا عليه أن يدرك أن لهم ملايين الإخوة سيدعموهم".وكتب "عثمان مساعد: "نعم، أنا مع كل من يدافع عن سوريا وشعبها الأعزل"

فيما قال محسن المطيري : "من أسقط طائرة روسيا ومرغ أنف بوتين واسترد شيئا من كرامتنا المهدورة يستحق الدعم".

وكتبت فاطمة بنت السراة : "نعم لدعم المنتجات التركية".

وكتبت سعاد الفهد: "كلنا مع تركيا ضد روسيا وضد صهاينة العرب، اللهم اجمع كلمة المسلمين.

وعلق سميح سلمان: "واجب إسلامي وعربي وإنساني ضد عصابات بشار وبوتين وخامئني".

وفي مصر دشن نشطاء محسوبون علي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي هاشتاج لمقاطعة المنتجات التركية #قاطعوا_المنتجات_التركية

وكان الإعلامي المصري أحمد موسي وعدد آخر من الإعلاميين المحسوبين علي السيسي قد دعوا في وقت سابق لمقاطعة منتجات دول تركيا ،واعربوا بشكل واضح عن تأييدهم لبوتين ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان .

وكان بوتين قد وقع مرسوما أمس السبت يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا بعد أربعة أيام من إسقاط أنقرة لطائرة حربية روسية قرب الحدود السورية التركية.

وقال الكرملين بموقعه الإلكتروني، إن الإجراءات ستؤثر على الواردات من بعض البضائع التركية وعلى عمليات الشركات التركية في روسيا والاستعانة بأتراك في شركات روسية.