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"ميغا بيكسل" ليس محددا جوهريا عند شراء المحمول

29/11/2015

قال المصور الفوتوغرافي "شادي عيدة" إن توفر كاميرات المحمول ساهم في انتشار هواية التصوير لدى شريحة واسعة من المستخدمين.

وأوضح خلال لقائه على شاشة الجزيرة مباشر عبر النافذة الصباحية ساعة صباح إن ارتفاع الـ"ميغا بيكسل"  تحسن جودة الصور؛ ولكنها ليست محددا جوهريا عند قرار شراء المحمول وبات يستخدم بطريقة تسويقية.

كما تناولت النافذة الصباحية مقطعا يتداوله  مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي  بعنوان "نصائح لالتقاط صور أفضل بهاتفك الذكي" من قناة "سوبرماما" على يوتيوب، لشرح كيفية التعامل مع كاميرا المحمول إضافة إلى التقاط  أفضل الصور.

المصدر : الجزيرة مباشر
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