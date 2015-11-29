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مهرجان "الجنادرية" السعودي يعود بعد إلغائه العام الماضي

29/11/2015
جانب من فعاليات المهرجان – ارشيف

أعلن مصدر رسمي سعودي،اليوم الأحد، أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" سينطلق في الثالث  من شباط/ فبراير المقبل بعد أن الغي العام الماضي بسبب وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز في 23 كانون ثان/ يناير الماضي .

وقال وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأمير متعب بن عبدالله عبدالعزيز في تصريح له اليوم ان الملك سلمان بن عبدالعزيز سيرعى المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين في الثالث من شهر شباط/ فبراير المقبل .

ولم يعلن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدولة التي ستكون ضيفة شرف المهرجان هذا العام.

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