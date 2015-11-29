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مهاتير محمد: الانقلاب العسكري في مصر سيسقط قريبا

29/11/2015

مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق

حذر "مهاتير محمد" رئيس وزراء ماليزيا الأسبق القوي الثورية المصرية من الانشغال بالانتقام ممن وقفوا مع الانقلاب العسكري في مصر، مؤكدا أن نظام السيسي سيسقط قريبا .

ودعا "مهاتير محمد" في كلمته التي ألقاها في مؤتمر مفكري الحركات الإسلامية الذي عقد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور القوي الثورية للاستعداد لما بعد سقوط الانقلاب.

وقال "إن مصر تحكم حاليا بنظام عسكري لكنه ليس حكما إلى الأبد" معربا  عن أمله في أن تشهد مصر إدارة ديمقراطية في وقت قريب، واستشهد بانتهاء الحكم العسكري في ميانمار وتركيا وإندونيسيا وغيرها من البلدان التي منيت بفترات طويلة من الحكم العسكري.  

وحذر الزعيم الماليزي رافضي الانقلاب العسكري في مصر من اللجوء للحرب من أجل التغيير لأن الحرب ستدمر كل شيء علي حد قوله، وشدد على أن الاستمرار في ممارسة الضغوط والإعراب عن رفض النظام الدكتاتوري سيفضي إلى انهياره تلقائيا.

ودعا "مهاتير  محمد" الشعب المصري إلى التحلي بالصبر ودعم القوى والحركات التي تريد التغيير في نظام الحكم وعدم اللجوء إلى العنف، وقال إنها "أقصر الطرق لتغيير الحكم من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي".

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