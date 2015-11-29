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معارضون إيرانيون: إصابة الجنرال قاسم سليماني "خطيرة"

29/11/2015

الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني

أكدت المعارضة الإيرانية في المنفى اليوم (الأحد) أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، أُصيب خلال اشتباكات وقعت أخيراً في سوريا بجروح خطرة، وليس بجروح طفيفة مثلما كانت مصادر سورية أفادت سابقاً.

وقال "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في بيان، إنه حصل على معلومات "من داخل الحرس الثوري" تفيد بأن الجنرال سليماني "أصيب بجروح خطرة في رأسه جراء شظايا قذيفة قبل أسبوعين جنوب حلب".

وأضاف البيان أن الجيش السوري الحر استهدف سيارة "قاسم سليماني" الذي كان في المكان للإشراف على عمليات الحرس الثوري والقوات شبه العسكرية الموضوعة في تصرفه، ما أسفر عن إصابته.

وبحسب البيان فإن "سليماني" نُقل بطوافة إلى دمشق ومنها إلى طهران حيث أُدخل مستشفى بقية الله التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح "المجلس الوطني" أن "سليماني" خضع حتى اليوم لعمليتين جراحيتين كبيرتين على الأقل وحالُه حرجة جداً والزيارات ممنوعة عنه.

والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو ائتلاف مجموعات معارضة إيرانية أبرزها منظمة "مجاهدي خلق".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد نقلت، الأربعاء الماضي، عن الناطق باسم الحرس الثوري العميد "رمضان شرف" نفيه إصابة قائد فيلق القدس اللواء "قاسم سليماني" واصفاً إياها بـ"الأكاذيب".

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