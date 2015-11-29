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كندي يتكفل باستقبال 50 أسرة سورية

29/11/2015

صورة الطفل السوري إيلان كوردي التي هزت العالم


تكفل رجل الأعمال الكندي جيم إستيل بدفع نحو 1.5 مليون دولار كندي من أجل استقبال 50 عائلة سورية، ومساعدتها على الاستقرار بمدينة "غولف" في ضواحي تورنتو الكندية.

يأتي ذلك في وقت وافقت فيه دوائر الهجرة الكندية على منح حق اللجوء لوالد الطفل السوري ايلان كوردي الذي أثارت صورته صدمة عالمية بعد العثور على جثته عند أحد الشواطيء التركية.

كما يأتي هذا القرار بعد أن قرر عروسان كنديين إلغاء حفل زفافهما والتبرع بما لديهم من أموال من أجل مساعدة عائلة سورية للاستقرار في كندا.

وحث رجل الأعمال الكندي  أصدقاءه ومقربيه للتطوع بتوفير منازل كافية لاستقبال الـ50 عائلة سورية، كما طلب منهم جمع ملابس، خاصة أن الشتاء بدأ في البلاد، فيما بدأ في البحث عن الأماكن التي سيتم فيها تعليم اللاجئين السوريين اللغة الإنجليزية.

وحسب  جيم إستيل، فإن كل عائلة ستكلفه من أجل الوصول إلى كندا حوالي 30000 دولار، و أنه اتخذ هذا القرار "لأنه يعلم أن هناك أزمة إنسانية بما يخص اللاجئين السوريين".

بالمقابل، يعترف إستيل بأنه لا يستطيع وحده استقبال هذا العدد، فلذلك وجه نداء إلى سكان مدينته الصغيرة "غولف" من أجل مساعدته، وكان التجاوب إيجابياً، حيث تحرك كثيرون من الذين سمعوا نداء المساعدة.

و كانت الحكومة الكندية قد خصصت صفحة في موقعها على الإنترنت تُبين فيها  الإرشادات كاملة عن إمكانية مساعدة اللاجئين السوريين من خلال برنامج تم وضع تفاصيله على الموقع.

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