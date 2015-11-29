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فيديو..نجاة صحفيين أتراك من الموت تحت وابل من الرصاص

28/11/2015

نجا صحفيون أتراك من الموت أثناء لقائهم برئيس نقابة المحامين في ديار بكر، طاهر ألجي، الذي لقي مصرعه السبت برصاص مسلحين في تبادل لإطلاق نار في المدينة الواقعة جنوب شرقي تركيا.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن المحامي قتل، بعد عقده مؤتمرا صحفيا، في اشتباكات وقعت بعد إطلاق نار من قبل عناصر من حزب العمال الكردستاني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان أن ألجي أصيب برصاصة قاتلة في الرأس حين كان يدلي بتصريحات لصحفيين.

وقال شهود إن مسلحين أطلقوا النار على النقيب وعدد من المحامين، ما استدعى تدخل قوات الأمن، وأكدوا أن صحافيين وثلاثة من الشرطة على الأقل أصيبوا أثناء تبادل إطلاق النار كما أصيب عدد من الصحفيين في الحادث.

ولم تُعرف هوية منفذي الهجوم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وقد بدأت  قوات الأمن التركية عملية أمنية في تلك المنطقة لإلقاء القبض على منفذي الهجوم.

يذكر أن ألجي هو ناشط كردي معروف، كان قد أثار جدلا الشهر الماضي بوصفه حزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم سياسي وليس تنظيما إرهابيا.

واعتقل ألجي في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول من مكتبه في ديار بكر، ووجهت إليه محكمة في إسطنبول تهمة "التحريض على الإرهاب عبر الصحافة"، قبل أن يُفرج عنه مع مراقبة قضائية. ووفقا لبيانات النيابة العامة، كان يواجه عقوبة تتراوح بين عام ونصف وسبعة أعوام.

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