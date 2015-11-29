فيديو .. صداقة غربية بين حيوان مفترس وماعز بروسيا

جمعت حالة صداقة غربية وغير متوقعة بين نَّمِرَةُ تدعى "أمور" وماعزة تسمى "تيمور" في حديقة سفاري بريمورسكي شرقي روسيا.

ووضعت الماعزة في المكان الذي تعيش به النَّمِرَةُ محاطا بالسياج ، ولكن بدلا من أن تصطاد النَّمِرَةُ الماعزة وتأكلها تعايشت معها وكأنها ترحب بوجود شريك معها في الحديقة.

والتقط عاملون بالحديقة تسجيلا مصورا يظهر النَّمِرَةُ وهي تركض في الحديقة وخلفا الماعزة.

وحذر الفرع الروسي للصندوق العالمي للحياة البرية من التهام النَّمِرَةُ صديقتها الجديدة إذا شعرت بالجوع، وقال العاملون في الحديقة إنهم حريصون على تقديم الطعام المناسب للنَّمِرَةُ بشكل دوري.