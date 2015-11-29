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فيديو.. حديقة تورنتو تنشر صور أول مولودين للباندا بكندا

28/11/2015

أذاعت حديقة حيوانات تورونتو فيديو وصورًا لتوأمين من الباندا العملاقة، هما أول مواليد للباندا في كندا، وهما يجلسان جنبا إلى جنب بعد نقلهما إلى حظيرة أوسع، بحسب رويترز.

ويظهر في صورة أحد التوأمين البالغ عمرهما ستة أسابيع وهو في حضن أمه "إر شون"، وقالت حديقة الحيوانات إنها لم تسمح بعد بزيارة الجمهور للتوأمين لأنهما لا يزالا في "مرحلة حساسة جدا".

وحملت "إر شون" في توأميها بالتلقيح الصناعي من رفيقها في الحديقة "دا ماو" ومن نطفة مجمدة من اثنين من حيوانات الباندا العملاقة التي تعيش بالصين.

وتقترض حديقة تورونتو "إر شون" و"دا ماو" من الصين لمدة عشر سنوات في إطار برنامج طويل المدى لإنتاج وتربية الباندا. وسيبقيان في تورونتو حتى عام 2018 ثم ينقلان إلى حديقة حيوانات كالجاري في كندا لخمس سنوات.

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