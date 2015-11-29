فيديو :الهام شاهين تدعو للأسد …ربنا معاك وهينصرك

رغم كل المجازر التي ارتكبها بشار الاسد والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين ، إلا أن الممثلة المصرية إلهام شاهين دعت له بالنصر .

وردا علي سؤال من مقدمة برنامج 100 سؤال علي قناة الحياة المصرية حول موقفها من بشار الاسد قالت إلهام شاهين "الله يقويه والله معه "

وحينما راجعتها المذيعة بأن هذا الكلام قد يغضب الكثيرين منها قالت "أنا لا أستطيع أن أرضي كل الناس ولكن ما أعرفه أن بشار الاسد يقاتل مرتزقة "

وأضافت أنها شاهدت تقريرا يتحدث عن وجود مقاتلين من 35 جنسية يحاربون في سوريا وأنهم مرتزقة يحصلون على أموالا من دول عربية " وتساءلت " هو بشار الأسد تعبهم في إيه، إايه علاقة الأفغاني والقوقازي والشيشاني ممن يقاتلون في سوريا ببشار الاسد "

وكررت الممثلة المصرية دعاءها للأسد بقولها "ربنا معاك وربنا هينصركإان شاء الله "

وإلهام شاهين من الممثلات المقربات من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسبق وأن سافرت ضمن الوفد المرافق للسيسي في زيارته لألمانيا كما التقت به أكثر من مرة .

وفي الفترة الأخيرة برزت ظاهرة الإعلاميين والفنانين المحسوبين علي نظام السيسي الذين يعلنون جهارا عن دعمهم وتأييدهم لبشار الاسد .

وقبل أيام قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفي بكري إن سقوط بشار الأسد يضر بمنظومة الأمن القومي المصري وطالب أن تقف مصر مع الأسد قلبا وقالبا .دفاعا عن أمنها وحدودها علي حد قوله