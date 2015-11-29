علي العمير: تعافي أسعار النفط مرهون بتعافي الاقتصاد

وزير النفط الكويتي علي العمير- رويترز

قال وزير النفط الكويتي السابق "علي العمير" اليوم (الأحد) إن هبوط أسعار النفط يرجع إلى فائض الانتاج وتراجع الاقتصاد العالمي وإن تعافي الأسعار مرهون بتعافي الاقتصاد العالمي.

وفي تصريحات للعميرعلى هامش مؤتمر الاتحاد العالمي لعمال النفط والمناجم والكيماويات "اليوم نعلم أن هناك انخفاضا في الأسعار نتيجة وجود فائض في الإنتاج ونتيجة التراجع في الطلب العالمي والاقتصاد العالمي".

جدير بالذكر أن أمير الكويت أصدر مرسوما اليوم أعفى فيه "علي العمير" من وزارة النفط وأسند إليه بموجبه وزارة الأشغال العامة, مع الإبقاء عليه أيضا فى منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ويمثل الهبوط الكبير في أسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة تحديا كبيرا لحكومة الكويت، التي بدأت خطوات تقشفية لمواجهة هذا الهبوط.

ومنذ منتصف 2014 انخفض سعر النفط إلى أقل من نصف مستوياته ليحوم حول 45 دولارا للبرميل متأثرا بتخمة المعروض.