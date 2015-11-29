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شاهد .. موقف طريف بين ملكة بريطانيا ورئيس وزراء كندا

28/11/2015

أحرج رئيس الوزراء الكندي الوسيم جاستن ترودو ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية عندما ألمح عن غير قصد بأنها امرأة "عجوز" خلال كلمة ألقاها في قمة الكومنولث.

وأشاد ترودو بالدور الفعال الذي لعبته ملكة بريطانيا منذ اعتلائها العرش حيث قال إنه يتذكر جيدا انجازاتها خلال فترة طفولته وكيف كانت تقود البلاد بقبضة من حديد.

ورغم تقدمها في السن لم تفقد الملكة روح الدعابة حيث ردت على "ترودو قائلة "شكرا لك، السيد رئيس وزراء كندا، لأنك جعلتني أشعر بأنني عجوز".

بدوره، رد عليها رئيس الوزراء الكندي الجديد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "بالعكس أنت شابة إلى الأبد".

وتقلد منصب رئيس وزراء كندا 12 شخصا أثناء فترة حكم الملكة اليزابيث الثانية التي ولدت عام 1926، لتكون ملكة دستورية لـ16 دولة من مجموع 53 من دول الكومنولث التي ترأسها.

يذكر أن الملكة قد افتتحت في مالطا الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، قمة الكومنولث التي ستخصص جزءا كبيرا من مناقشاتها لموضوع المناخ.

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