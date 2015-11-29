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شاهد .. قطيع من الأفيال يهاجم قرية في الهند

29/11/2015

أصاب قطيع من الأفيال حالة من الهياج في قرية بولاية البنغال الغربية بشرق الهند.

وقام القطيع الذي يضم نحو 70 من الفيلة السير في الأراضي الزراعية وأكل محاصيلها.

واستخدم القرويون المفرقعات وشعلات النيران لطرد الفيلة إلى الغابة المجاورة للقرية.

وقال أحد المزارعين:" جاء ما يقرب من 70 الفيلة هنا. أكلوا كل الأرز من الأراضي الزراعية في بلدي. لقد فقدت حوالي 40 قنطار من محصولي".

وذكر مزارع آخر أن هذه ليست المرة الأولى التي تضل فيها الأفيال طريقها وتصيب القرويين بالضرر ولم تفعل السلطات أي شيء حيال ذلك الأمر

وكانت هجمات الأفيال المتكررة في ولاية البنغال الغربية تسببت في إصابات خطيرة ووفيات لعدد من أفراد القبائل والقرويين الذين يعيشون بالقرب من منطقة الغابات.

وفقا لإحصاءات غير رسمية يموت المئات من الأشخاص سنويا بسبب الهجمات التي تسببها الفيلة.

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