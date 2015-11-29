دراسة: الرجال يأكلون أكثر بصحبة النساء

الدراسة أجريت على 150 شخصا

كشفت دراسة جديدة أنه كلما تناول رجل، بصحبة امرأة، كميات أكبر من الطعام، كلما كان ذلك دليلا على حبه للمرأة ورغبته في إثارة إعجابها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدراسة توصلت إلى أن الرجال يأكلون طعاما أكثر عندما يتناولون العشاء مع رفيقاتهم، كنوع من الاستعراض، أكثر من الكميات التي يتناولونها وهم برفقة رجال آخرين.

وتم إجراء الدراسة على مدار أسبوعين حيث راقب الباحثون طريقة تناول 150 رجلا بالغا للطعام في بوفيه إيطالي مفتوح، وسجل الباحثون من جامعة كورنيل عدد شرائح البيتزا وعدد أطباق السلطة التي تناولها الأفراد.

وكشفت النتائج أن الرجال الجالسين بصحبة نساء وضعوا البيتزا في أطباقهم وملأوها بالسلطة، حيث تناولوا شرائح بيتزا أكثر بنسبة 93 في الماة وسلطة أكثر بنسبة 86 في المئة أكثر من الرجال الذين كانوا يتناولون الطعام مع رجال مثلهم.

وأوضح "د.كيفين نيفين" الذي ترأس البحث بجامعة كورنيل أن "هذه النتائج تشير إلى أن الرجال يميلون إلى الأكل بشكل زائد بهدف الاستعراض، وتظهر هذه النزعة أيضا في مسابقات الطعام التي عادة ما يكون المشتركون فيها من الرجال".