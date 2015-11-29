جوق العميان يتوج بالجائزة الكبرى لأيام قرطاج

أبطال الفيلم يتظاهرون بالعمى لتنظيم حفلات للنساء فقط

توج فيلم "جوق العميان" للمخرج المغربي "محمد مفتكر" بالجائزة الكبرى "التانيت الذهبي" للدورة 26 لأيام قرطاج السينمائية التي اختتمت في العاصمة تونس.

يروي الفيلم الفائز قصة « جوق » للموسيقى الشعبية يضطر أعضاؤه إلى التظاهر أحيانًا بالعمى، لإقامة حفلات مخصصة للنساء فقط.

كما فاز بالجائزة الثانية للمهرجان "التانيت الفضي" فيلم "نهر بلا نهاية" من جنوب أفريقيا للمخرج "أوليفيه هرمانيس" وبالجائزة الثالثة "التانيت البرونزي" الفيلم التونسي "على حلة عيني" للمخرجة ليلى بوزيد.

تنافس في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 17 فيلما من العراق ومصر والمغرب والجزائر ولبنان وفلسطين وجنوب أفريقيا ورواندا ومالي واثيوبيا وبوركينا فاسو، إضافة إلى تونس.

وامتدت الدورة السينمائية ثمانية أيام, ولم يؤثر حادث تفجير حافلة تابعة للحرس الرئاسي التونسي قبل أيام قليلة أعقبه فرض لحظر التجول بالبلاد على استمرار أنشطة المهرجان.

وأقيم حفل الختام في المسرح البلدي بالعاصمة تونس وسط حضور كبير من نجوم وصناع السينما من بينهم الممثلة السورية كندة علوش والممثل المصري محمود حميدة ومن تونس الممثلات "هند صبري" و"فريال يوسف" و"درة زروق" والمطرب "لطفي بوشناق".

قدم حفل الختام الإعلامي المصري "باسم يوسف" الذي أضفى لمسة من المرح والابتسام بتعليقاته الساخرة.

وكان الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي" قد استقبل في وقت سابق مجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين في أيام قرطاج السينمائية، ووجه لهم الشكر على دعم بلاده والبقاء لحين انتهاء أنشطة المهرجان برغم الظروف الأمنية.