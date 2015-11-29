بايرن يفوز على هيرتا ويتصدر الدوري الألماني بفارق 11 نقطة

الفوز رفع رصيد البايرن للنقطة الأربعين

نجح فريق بايرن ميونيخ الألماني في تعزيز صدارته للدوري الألماني بعد فوزه على ضيفه هيرتا برلين السبت بهدفين مقابل لا شيء .

بهذا الفوز وسع البايرن فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه إلى 11 نقطة حيث يحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 29 نقطة وسيلتقي في هذه الجولة بشتوتجارت الأحد.

وتألق فريق بايرن ميونيخ على الرغم من غياب العديد من لاعبيه البارزين مثل بينهم أرين روبن ودوجلاس كوستا وديفيد الابا وماريو جوتسه وتياجو الكانتارا.

تأخر الفريق البافاري في افتتاح التسجيل حتى الدقيقة 34، عندما نفذ المغربي مهدي بن عطية ركلة ركنية تابعها توماس مولر برأسه في الشباك عند الدقيقة الـ 34، وهو الهدف الثالث عشر له في البطولة.

وأضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني بعد تمريرة من الإسباني خافي مارتينيز عند الدقيقة الـ41 .

وفي الشوط الثاني، لم تتبدل النتيجة فرفع بايرن ميونيخ الماضي بثبات نحو لقب رابع على التوالي رصيده إلى النقطة الأربعين.

في المقابل، وقف رصيد هرتا برلين المجتهد عند 23 نقطة في المركز الخامس.