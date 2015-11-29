البث الحي
منوعات

باسم يوسف : لم استخدم كأداة للإطاحة بحكم مرسي

29/11/2015
 الإعلامي  المصري / باسم يوسف

 نفي الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف أن يكون قد تم استخدامه كأداة للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم او للإطاحة بجماعة الإخوان ،ليتم الإستغناء عنه بعد ذلك . 

وقال يوسف- إن  برنامجه الساخر من الأوضاع السياسية في مصر توقف لعدم تمكنه من مواصلة الوقوف في وجه ما يتعرض له (في إشارة للقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في مصر بعد إنقلاب 3 يوليو 2013 )  

وأضاف يوسف في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول – أن برنامجه الساخر "البرنامج" استمر سنة بعد الإطاحة بـ"محمد مرسي" (أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر)،.

وأشار يوسف الذي يزور تونس حاليا إلى أنه جاء للوقوف إلى جانب تونس دعما لـما اسماه "ثقافة الحياة"،عقب مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي في هجوم  استهدف حافلتهم وسط العاصمة مساء الثلاثاء الماضي،

وشارك يوسف في الحفلل الختامي لمهرجان قرطاج السينمائي والقي كلمة تحدث فيها باللغة الفرنسية وباللهجة التوسية واشار في كلمته الي هدف محمد ابو تريكة الشهير في مرمي نادي الصفاقسي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2006،والتقط باسم يوسف صورة سيلفي مع الرئيس التونسي باجي السبسي .

وتعرض برنامج باسم يوسف " البرنامج "  للتوقف بعد تعرضه لعدد من  المضايقات ، ويذكر أن الإعلامي المصري، كان شديد الانتقاد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)

الأهلي يتوج بلقب كأس مصر للمرة 37 ويحرز ثلاثية تاريخية

الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه (مواقع التواصل الاجتماعي)