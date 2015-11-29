باسم يوسف : لم استخدم كأداة للإطاحة بحكم مرسي

الإعلامي المصري / باسم يوسف

نفي الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف أن يكون قد تم استخدامه كأداة للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم او للإطاحة بجماعة الإخوان ،ليتم الإستغناء عنه بعد ذلك .

وقال يوسف- إن برنامجه الساخر من الأوضاع السياسية في مصر توقف لعدم تمكنه من مواصلة الوقوف في وجه ما يتعرض له (في إشارة للقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في مصر بعد إنقلاب 3 يوليو 2013 )

وأضاف يوسف في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول – أن برنامجه الساخر "البرنامج" استمر سنة بعد الإطاحة بـ"محمد مرسي" (أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر)،.

وأشار يوسف الذي يزور تونس حاليا إلى أنه جاء للوقوف إلى جانب تونس دعما لـما اسماه "ثقافة الحياة"،عقب مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي في هجوم استهدف حافلتهم وسط العاصمة مساء الثلاثاء الماضي،

وشارك يوسف في الحفلل الختامي لمهرجان قرطاج السينمائي والقي كلمة تحدث فيها باللغة الفرنسية وباللهجة التوسية واشار في كلمته الي هدف محمد ابو تريكة الشهير في مرمي نادي الصفاقسي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2006،والتقط باسم يوسف صورة سيلفي مع الرئيس التونسي باجي السبسي .

وتعرض برنامج باسم يوسف " البرنامج " للتوقف بعد تعرضه لعدد من المضايقات ، ويذكر أن الإعلامي المصري، كان شديد الانتقاد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي .