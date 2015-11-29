بارتفاع "ألف متر" الوليد بن طلال يبني أعلى برج في العالم

الوليد بن طلال: من أكبر المستثمرين في العالم

أعلنت شركة المملكة القابضة، المملوكة بمعظمها للملياردير السعودي الأمير "الوليد بن طلال" توقيع اتفاق لتأسيس صندوق استثمار عقاري بأكثر من ملياري دولار، لدعم بناء أعلى برج في العالم شمال مدينة جدة.

ومن المقرر أن يتجاوز ارتفاع البرج الذي سمي بداية "برج المملكة" ألف متر، متخطيا بذلك أعلى مبنى حاليا، برج خليفة في دبي، والبالغ ارتفاعه 828 مترا.

وكانت الكلفة المعلنة لبناء برج جدة 4.6 مليار ريال ( مليار و200 ألف دولار). وبحسب المدير التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية منيب حمود، سيتألف البرج من 170 طابقا، تخصص منها سبعة طوابق لفندق "فور سيزنز" إضافة إلى 11 طابقا تضم شققا فندقية، وسبعة طوابق للمكاتب، و61 طابقا مؤلفة من 318 وحدة سكنية منوعة، فضلا عن "معلم سياحي ثقافي وترفيهي" في الطوابق الثلاثة العليا، بينها منصة مشاهدة خارجية على ارتفاع 652 مترا.

وكان "الوليد بن طلال" أعلن العام الماضي أنه من المقرر انتهاء أعمال بناء البرج في العام 2018.