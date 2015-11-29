البث الحي
منوعات

بارتفاع "ألف متر" الوليد بن طلال يبني أعلى برج في العالم

29/11/2015
 الوليد بن طلال: من أكبر المستثمرين في العالم

أعلنت شركة المملكة القابضة، المملوكة بمعظمها للملياردير السعودي الأمير "الوليد بن طلال" توقيع اتفاق لتأسيس صندوق استثمار عقاري بأكثر من ملياري دولار، لدعم بناء أعلى برج في العالم شمال مدينة جدة.

ومن المقرر أن يتجاوز ارتفاع البرج الذي سمي بداية "برج المملكة" ألف متر، متخطيا بذلك أعلى مبنى حاليا، برج خليفة في دبي،  والبالغ ارتفاعه 828 مترا.

وكانت الكلفة المعلنة لبناء برج جدة 4.6 مليار ريال ( مليار و200 ألف دولار). وبحسب المدير التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية منيب حمود، سيتألف البرج من 170 طابقا، تخصص منها سبعة طوابق لفندق "فور سيزنز" إضافة إلى 11 طابقا تضم شققا فندقية، وسبعة طوابق للمكاتب، و61 طابقا مؤلفة من 318 وحدة سكنية منوعة، فضلا عن "معلم سياحي ثقافي وترفيهي" في الطوابق الثلاثة العليا، بينها منصة مشاهدة خارجية على ارتفاع 652 مترا.

وكان "الوليد بن طلال" أعلن العام الماضي أنه من المقرر انتهاء أعمال بناء البرج في العام 2018.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)

الأهلي يتوج بلقب كأس مصر للمرة 37 ويحرز ثلاثية تاريخية

الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه (مواقع التواصل الاجتماعي)