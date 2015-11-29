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"بابا نويل" يسرق طائرة هليكوبتر في البرازيل!

29/11/2015

طالب يرتدي ملابس سانتا كلوز في برلين – رويترز

قالت السلطات في مدينة "ساوباولو" البرازيلية إن الشرطة  تطارد شخصا تقمص شخصية سانتا كلوز (بابا نويل) في ساوباولو  متهما بسرقة طائرة هليكوبتر في بداية موسم التسوق في عيد الميلاد.

وقال عناصر الأمن في  ساوباولو إن اللص استأجر الطائرة الهليكوبتر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة  الماضي من خدمة للتاكسي الطائر في مطار كامبو مارتي .

وخلال الرحلة الجوية أجبر "سانتا كلوز"  الطيار على التوجه إلى مزرعة صغيرة خارج مدينة ساوباولو حيث التقوا بشخص ثالث كان اللص قد اتفق معه على أن ينتظره في تلك المزرعة، بحسب رواية الأمن.

وقالت السلطات إنه تم تقييد الطيار في حين تمكن الشخصان -بابا نويل وصديقه- الآخران بالفرار بالطائرة. كما أوضحت السلطات أنه بعد عدة ساعات تمكن الطيار من الهرب وإخطار الشرطة بالواقعة.

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