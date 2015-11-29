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النجم الساحلي يتفوق على أورلاندو ويتوج بالكونفيدرالية

29/11/2015

 

النجم الساحلي يتوج بالبطولة للمرة الرابعة

توج فريق النجم الساحلي  التونسي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية  الأفريقية) للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه  أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي في إياب الدور النهائي للمسابقة اليوم  (الأحد).

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين الأسبوع الماضي قد انتهت  بالتعادل 1/1، ليفوز الفريق التونسي 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب  والعودة.

ويدين النجم الساحلي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه "عمار الجمل"  الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23، ليواصل هوايته في هز  الشباك، بعدما سجل هدف النجم الوحيد في مباراة الذهاب.

وعادل النجم، الذي توج باللقب أعوام 1995 و1999 و2006 بذلك الرقم  القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة الذي يحمله الصفاقسي، لتعود  الأندية التونسية لفرض هيمنتها مرة أخرى على البطولة التي غابت عنها  العام الماضي.

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