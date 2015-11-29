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القومي لحقوق الإنسان يستنكر وفاة المصريين في أقسام الشرطة

29/11/2015
تأسس المجلس في العام 2003 بهدف تعزيز حقوق الإنسان في مصر

استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر – التابع للدولة – الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المواطنين بأماكن الاحتجاز الشرطية.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم( الأحد) إصراره على الاحتكام لدولة القانون، مشيرا إلى أنها الصمام الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف المجلس أنه يتابع عن كثب تواتر أخبار حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد في أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب، الأمر الذي يمثل انتهاكا جسيما لأحد أهم وأقدس حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو الحق في الحياة، على حد وصف البيان.

وأضاف البيان أن المجلس بصدد عقد اجتماع محدود لدراسة الموقف لتلافي تكرار تلك الظاهرة ومحاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم، مشيرا إلى أنه سيوجه الدعوة إلى كل من وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة والطب الشرعي للوقوف على حقيقة الأمر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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