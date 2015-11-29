السيارات الطائرة في الصين لغز مازال يبحث عن حل

مرت أربعة أيام على حادث رصدته كاميرات المراقبة في شوارع شنجاتي بولاية "خبي" الصينية ومازال العالم متحيرا في تفسير هذا الحادث.

البداية عندما كانت ثلاث سيارات تهم بعبور تقاطع مروري بسرعات بطيئة نسبيًا شرقي الصين، وفجأة تطايرت في الهواء بشكل غريب، ومن دون أي ارتطام بأي شيء.

انتشر الفيديو المسجل بكاميرا المراقبة سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام المرئية، وبدأت التأويلات والتفسيرات تأخذ مناحي غريبة، فالبعض قال إن الجاذبية اختلت للحظة، والبعض الآخر وصل إلى حد وجود قوى خفية خارقة هي المتسببة في ذلك الحادث.

التفسير الأكثر شيوعاً في عالم الإنترنت وعلى شاشات التلفاز في معظم أنحاد العالم أن السيارات اصطدمت بـ"كابل" معدني جعلها ترتفع عن الأرض بهذا الشكل وكأنها تطير في الهواء.

لكن ما يدحض هذا التفسير هو السيارة الثالثة على يمين الفيديو، حيث كانت قد عبرت بالفعل نقطة تلاقي السيارتين الأخريين، ما يجعل ارتطامها بالسلك المعدني أمرا مستبعدا. وذلك ما يعيد المفسرين إلى نقطة الصفر للبحث مجددًا عن سبب منطقي لهذه الواقعة الغريبة.