"الجنادرية" السعودي يعود مجددا

من "الجنادرية" ـ أرشيف

أعلن مصدر رسمي سعودي أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" سينطلق في الثالث من شهر فبراير/شباط المقبل بعد أن الغي العام الماضي بسبب وفاة الملك الراحل "عبدالله بن عبد العزيز" في 23 من يناير/كانون الثاني الماضي .

وكانت السلطات في المملكة ، قررت إلغاء مهرجان "الجنادرية" الذي يهتم بالتراث والثقافة، وكان يحظى برعاية خاصة من العاهل السعودي الراحل الملك "عبد الله بن عبد العزيز".

وقال وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأمير "متعب بن عبدالله" في تصريح له إن العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" سيرعى المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين.

ولم يعلن الأمير "متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز" وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدولة التي ستكون ضيف شرف المهرجان هذا العام, حيث كان من المقرر أن تكون ألمانيا، هي ضيف شرف الدورة الـ30 التي ألغيت العام الماضي.