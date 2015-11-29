الجزيرة مباشر تعرض صورا من الجو لمخيمات النازحين في سوريا

عرضت قناة "الجزيرة مباشر" صورًا من الجو لمخيم تجمع "الكرامة" للنازحين السوريين في ريف "إدلب" الشمالي.

وتظهر الصور آلاف الخيام التي اتخذها السوريون ملجأ لتفادي المعارك الدائرة في سوريا وهربا من القصف الروسي على مناطق عديدة بسوريا.

ويعيش مئات الآلاف من السوريين في مخيمات في سوريا وعدة بلدان عربية منها الأردن ولبنان بالإضافة إلى تركيا.

ويواجه سكان المخيمات ظروفا معيشيا صعبة خاصة مع دخول فصل الشتاء وذلك في الوقت الذي دعت فيه جهات دولية عديدة إلى تقديم معونات ومساعدات للاجئين السوريين الذين يعانون من ويلات الحرب الدائرة في بلدانهم منذ سنوات.