الأمن اللبناني: لا صحة لما نشر حول تبادل الجنود المختطفين

لبنان دعت وسائل الإعلام للتعامل مع الملف بمهنية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن كل ما تم تداوله إعلاميا عن ملف العسكريين المخطوفين منذ صباح اليوم الأحد هو غير صحيح.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام، بعد ظهر اليوم (الأحد) إن كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام منذ الصباح حتى الآن، من معلومات حول عملية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة" هي معلومات غير صحيحة وتتنافى كليا مع الحقيقة، خاصة ما يتعلق بشروط التبادل.

وكانت معلومات صحفية ذكرت، اليوم (الأحد) أن تنفيذ الاتفاق بشأن إطلاق سراح الجنود اللبنانيين المختطفين في جرود عرسال لدى "جبهة النصرة" قد بدأ، وأن الاتفاق جرى مقابل إطلاق سراح سجناء من سجن رومية بينهم نساء. كما تحدثت المعلومات عن تحضير قافلة شاحنات من المواد الغذائية سوف يتم تسليمها للمسلحين، في إطار صفقة التبادل.

يذكر أن "جبهة النصرة" تحتجز 16 عسكريا من الجيش وقوى الأمن الداخلي، منذ الثاني من آب/أغسطس عام 2014، فيما يحتفظ تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ 9 عسكريين.