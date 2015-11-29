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الأمن اللبناني: لا صحة لما نشر حول تبادل الجنود المختطفين

29/11/2015
 لبنان دعت وسائل الإعلام للتعامل مع الملف بمهنية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام  اللبناني أن كل ما تم تداوله إعلاميا عن ملف العسكريين المخطوفين منذ  صباح اليوم الأحد هو غير صحيح.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام، بعد ظهر اليوم (الأحد) إن كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام منذ الصباح حتى الآن، من معلومات حول عملية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة" هي معلومات غير صحيحة وتتنافى كليا مع الحقيقة، خاصة ما يتعلق بشروط  التبادل.

وكانت معلومات صحفية ذكرت، اليوم (الأحد) أن تنفيذ الاتفاق بشأن إطلاق سراح  الجنود اللبنانيين المختطفين في جرود عرسال لدى "جبهة النصرة" قد بدأ، وأن الاتفاق جرى مقابل إطلاق سراح سجناء من سجن رومية بينهم نساء. كما  تحدثت المعلومات عن تحضير قافلة شاحنات من المواد الغذائية سوف يتم  تسليمها للمسلحين، في إطار صفقة التبادل.

يذكر أن "جبهة النصرة" تحتجز 16 عسكريا من الجيش وقوى الأمن الداخلي، منذ الثاني من آب/أغسطس عام 2014، فيما يحتفظ تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ 9 عسكريين.

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