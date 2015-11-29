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اتفاق قطري – إيطالي على رحيل بشار الأسد

29/11/2015

قال وزير الخارجية القطري خالد العطية أن هناك تطابقا بين الدوحة وروما فيما يخص الحل السياسي في سوريا وفقا لمبادئ جنيف.

وأضاف العطية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني،  أن الهدف الأول للشعب السوري هو رحيل الأسد ومحاربة الإرهاب.

وقال جنتيلوني إن بلاده ستشارك في قمة فيينا من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا وليبيا منوها إلى أنه بمرور الوقت ستكون هناك مشاكل أكبر وخاصة في الوضع الليبي لأن التصعيد هناك لا يحقق مصلحة منطقة الشرق الأوسط وأوربا.

واتفق جنتيلوني مع نظيره القطري على ضرورة رحيل بشار الأسد حتى تنتهي الأزمة السورية.

كما أعرب وزير الخارجية الإيطالي عن أمله في عدم التصعيد بين تركيا وروسيا مطالبا باحترام الأراضي التركية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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