أردوغان في زيارة رسمية لقطر الثلاثاء المقبل

أمير قطر والرئيس التركي

يجري الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" زيارة رسمية إلى قطر، يومي 1 و2 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني".

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية اليوم الأحد أن الزيارة ستشهد انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التي أنشئت بعد توقيع الرئيس التركي وأمير دولة قطر مذكرة تفاهم مشتركة بهذا الخصوص، في العاصمة التركية أنقرة، في 19 من ديسمبر/كانون الأول 2014.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات المتنوعة، كما ستشهد الزيارة مناقشة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية.