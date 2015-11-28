4 أشهر إجازة أبوة للعاملين في "فيسبوك" حول العالم

فيسبوك تمنح أربعة شهور كإجازة أبوة للعاملين بها – أرشيف

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم السبت أنها ستمدد سياسة إجازة الأبوة للعاملين بدوام كامل خارج الولايات المتحدة.

وستطبق السياسة التي تنص على منح أربعة أشهر مدفوعة الأجرعلى جميع الآباء الجدد بغض النظر عن النوع أو الموقع بداية من الأول من يناير/كانون الثاني القادم.

وتوفر فيسبوك حاليا للعاملين في الولايات المتحدة فقط ما يصل إلى أربعة أشهر اجازة مدفوعة الأجر.

وكانت رئيسة الموارد البشرية بالشركة لوري "ماتلوف جولر" قالت في منشور لها على فيسبوك الأربعاء الماضي إن الموظفين ربما يأخذون اجازة في أي مرحلة من العام بعد ولادة طفلهم، مشيرة إلى أن إجازة الأمومة المتاحة لجميع العاملات في أنحاء العالم لن تتغير.

جدير بالذكرأن مؤسس " فيسبوك" والمدير التنفيذي للشركة "مارك زوكربيرغ" أعلن الأسبوع الماضي أنه سيأخذ إجازة لمدة شهرين وذلك بعد ولادة ابنته.