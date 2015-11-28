يونيسيف: الإيدز هو السبب الأول لوفاة المراهقين في أفريقيا

فيروس إتش آي في هو المسبب لمرض الإيدز

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن مرض نقص المناعة الطبيعية المكتسبة "الإيدز" هو السبب الأول في حالات الوفاة بين المراهقين في أفريقيا.

وقالت المنظمة في تقريرها بعنوان التحديث الإحصائي للأطفال والمراهقين ومرض الإيدز، إن "المراهقين هم الفئة الوحيدة التي لا تتقلص بينها أرقام الوفيات من بين المصابين بفيروس إتش.آي.في".

وقال رئيس البرامج العالمية لمكافحة فيروس "إتش آي في"، المسبب لمرض الإيدز باليونيسيف، كريم ماكلور: "من المهم أن يحصل الشبان الذين أثبتت الاختبارات أنهم مصابون بفيروس إتش.آي.في على علاج ورعاية ودعم".

وطبقاً للمنظمة التابعة للأمم المتحدة فإن نحو نصف هؤلاء الذين يعانون من الفيروس يعيشون في ست دول هي جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا والهند وموزمبيق وتنزانيا.