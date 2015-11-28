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وداعا لحقن الأنسولين المزعجة لمرضى السكري

28/11/2015
 
تحليل لمرض السكر

قال باحثون في جامعتي كاليفورنيا وييل إنه بالإمكان استعادة إنتاج الأنسولين لمدة سنة كاملة من خلال تحفيز نظام المناعة.

وأوضحوا أن ذلك يجري من خلال  التعرف على  الخلايا التائية المنظمة، المعروفة اختصارا باسم "تي – ريغ"، أو الخلايا التي توصف بأنها خلايا "حفظ السلام" التي تحمي الخلايا المسؤولة عن صنع الأنسولين من جهاز المناعة، ثم إزالتها من الجسم وزيادتها مخبريا أكثر من 1500 ضعف ثم إعادة حقنها في مجرى الدم لاستعادة الوظيفة الطبيعة للجسم.

وتمت تجربة هذا الإجراء العلاجي مبدئيا على 14 شخصا، وأظهرت النتائج أن العلاج آمن، ويمكن أن يستمر لمدة عام كامل، بحسب البحث الذي نشر في دورية "ساينس ترانسلايشنال ميديسن"، وهو ما يجعل عهد حقن الأنسولين لمرضى السكري سيمضي بلا عودة.

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