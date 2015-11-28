مهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية يختتم فعالياته الأحد

مهرجان الجزيرة للإفلام التسجيلية يختتم فعالياته غدا

يختتم مهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية فعاليات دورته الحادية عشر غدا الأحد بإقامة حفل ختامي توزع فيه جوائز المهرجان .

وتكشف قناة الجزيرة الوثائقية غدا عن أحدث وأضخم إنتاجاتها من الأفلام الوثائقية والذي يدور حول الحروب الصليبية، وهي أول رؤية مشرقية لهذه الحقبة التاريخية.

وأعلن مدير المهرجان عباس أرناؤوط أن الحفل الختامي للمهرجان سيشهد توزيع جوائز المهرجان على الأفلام الفائزة في ست فئات.

وأوضح أرناؤوط أن أبرز الجوائز هي جائزة الجزيرة الذهبية التي تُمنح للفيلم الفائز في كل فئة من الفئات الثلاث المشاركة في المسابقات ويمنح الفيلم الفائز بهذه الجائزة مكافأة مالية تُقسّم مناصفةً بين مخرج الفيلم ومنتجه على النحوالآتي: الطــــويل (50000 ريال قطري)، والمتوسط (40000 ريال)، والقصير (30000 ريال).

وتمنح جائزة لجنة التحكيم للفيلم الفائز في كل فئة من الفئات الثلاث المشاركة في المسابقات ويمنح الفيلم الفائز بهذه الجائزة مكافأة مالية تُقسّم مناصفةً بين مخرج الفيلم ومنتجه على النحوالآتي: الطــــويل (25000 ريال)،

والمتوسط (20000 ريال)، والقصير (15000 ريال).

وأوضح أرناؤوط أنه لا يجوز تقسيم الجائزة الواحدة (جائزة الجزيرة الذهبية أو جائزة لجنة التحكيم) بين فيلمين كما لا يجوز إضافة جائزة أو شهادة تقدير أو تنويه بعمل على الجوائز المقررة .

أما جائزة أفق جديد التي تخصص للهواة والطلبة وهي برعاية مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير فتُمنح لأفضل ثلاثة أفلام من إنجاز الهواة أو الطلبة أو الناشئين وتوزع على النحو الآتي: المركز الأول ( 20000 ريال)، والمركز الثاني (15000ريال)، والمركز الثالث (10000ريال).



وأضاف أرناؤوط أن المهرجان يمنح ثلاث جوائز خاصة أبرزها جائزة قناة الجزيرة الوثائقية وهي برعاية قناة الجزيرة الوثائقية، وتُمنح لأفضل ثلاثة أفلام وثائقية عربية شرط أن لا تكون من إنتاج شبكة الجزيرة الإعلامية:

الطــــويل (40000 ريال)، والمتوسط (30000 ريال)، والقصير (20000 ريال).

وترعى جائزة الحرّيات العامة وحقوق الإنسان إدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان في شبكة الجزيرة الإعلامية، وتُمنح لأفضل ثلاثة أفلام تتناول قضايا الحرية وحقوق الإنسان على النحو الآتي: الطــــويل (40000 ريال)، والمتوسط (30000 ريال)، والقصير (20000 ريال).

والجائزة الخاصة الثالثة وهي جائزة الطفل والأسرة وتقدم برعاية قناة الجزيرة للأطفال، وتُمنح لأفضل ثلاثة أفلام تتناول قضايا الطفل والأسرة : الطــــويل (40000 ريال)، والمتوسط (30000 ريال)، والقصير (20000 ريال).

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الحادية عشرة استقطبت مشاركة 23 فيلما من 15 محطه تلفزيونية، تم قبولها من أصل 33 محطة عربية وعالمية تقدمت للمشاركة.

ويشارك في المهرجان 147 فيلما من 90 دولة عربية وأجنبية منها ثلاث دول تشارك لأول مرة، هي: غينيا بيساو، والرأس الأخضر، وجامايكا.

وكان المهرجان قد دشّن فعالياته مساء الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني بحفل الافتتاح، الذي تضمّن كلمة رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، تلاه عرض فيلم الافتتاح الفلسطيني "قسمة .. ؟" للمخرج "طون كراينفنغر"، وهذه هي المرة الثانية علي التوالي التي تشارك فيها فلسطين في المهرجان.