مقطع فيديو ينقذ "هاكر" من دفع غرامة ربع مليون دولار

القرصان التشيكي

توصل أحد محترفي اختراق شبكات المعلومات وسرقة برمجيات الكمبيوتر" قرصان برمجيات" في جمهورية التشيك إلى اتفاق مع الشركات التي استولى على منتجاتها لإعفائه من الغرامة التي حكمت بها إحدى المحاكم ضده.

وخيّرت الشركة "القرصان جاكوب إف "30عاما" بين دفع غرامة مالية قدرها حوالي 224 ألف دولار أمريكي أو إنتاج مقطع فيديو حول قرصنة البرمجيات ونشره على موقع "يوتيوب" بشرط أن يحقق الفيديو 200 ألف مشاهدة على الأقل.

وذكر اتحاد شركات البرمجيات المعني بمكافحة القرصنة الفكرية أنه تم الاتفاق مع القرصان على عدم تحصيل الغرامة منه، مقابل إنتاجه لشريط فيديو يدين عمليات القرصنة الفكرية وبعد وضع الفيديو الذي يحمل عنوان "كل شيء بدأ بتبادل الملفات" على موقع يوتيوب سجل حوالي 700 ألف مشاهدة حتى اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء " تشتك " التشيكية للأنباء أن إحدى محاكم مدينة ليتوميريس شمال التشيك أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ ضد "جاكوب إف".

كما قررت المحكمة تغريمه حوالي 5.7 مليون كورونا (225 ألف دولار) لصالح شركات البرمجيات التي تضررت من عمليات القرصنة الفكرية التي قام بها، حيث كان يقوم بوضع نظام التشغيل ويندوز وغيره من التطبيقات والبرامج على مواقع تبادل الملفات بما يتيح تنزيلها مجانا دون تصريح من الشركات المالكة لها.

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