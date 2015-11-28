مقتل 4 من الشرطة في هجوم وسقوط مروحية للجيش بمصر

سقوط مروحية تابعة للجيش المصري

قام مجهولون اليوم السبت بمهاجمة أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة جنوب مصر، وأطقلوا عليه وابلا من الرصاص مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الكمين البالغ أربعة.

وقال اللواء خالد شلبي نائب مدير مباحث الجيزة، إن كمين المنوات القريب من منطقة سقارة تم استهدافه برصاص ملثمين يستقلان دراجة بخارية.

. وأضاف مدير المباحث، أن "الملثمين استهدفا سيارة شرطة، تابعة لنقطة تأمين المنطقة الأثرية، مما أسفر عن استشهاد 2 من أمناء الشرطة واثنين من المجندين".

ولفت إلى أنه فور وقوع الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية لتمشيط المنطقة ومطاردة منفذي الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

وفي سياق مختلف، أعلن المتحدث العسكري المصري عن سقوط طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة أثناء قيامها بمهام استطلاع وتأمين مشيرا إلى أنها سقطت بمنطقة مزراع أكتوبر بطريق مصر الاسماعيلية .

ووفقا للمتحدث العسكري، فإن الطائرة سقطت بسبب عطل فني، وأصيب طافهما وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

وتشهد مصر حوادث عنف غير مسبوقة منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 خاصة في منطقة سيناء التي وقعت فيها العشرات من الهجمات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة مما أسفر عن إصابة ومقتل المئات من رجال الأمن المصريين .

وقبل أيام تعرض الفندق الذي كان يقيم به القضاة المشرفون على المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بمدينة العريش للهجوم بسيارات مفخخة مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص بينهم 3 من القضاة.

ويتبني تنظيم ولاية سيناء (أنصار بيت المقدس سابقا) التابع لتنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن معظم تلك الهجمات.

وكان التنظيم قد أعلن مسئوليته عن حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء والذي أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة بالإضافة إلى أفراد طاقهما البالغين 224 شخصا .

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسئولين قد وعدوا أكثر من مرة بالقضاء علي "الإرهاب" في سيناء وباقي المحافظات المصرية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.