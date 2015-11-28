معاقبة أوكرانيا بخوض مباراتها المقبلة أوربيا بدون جمهور

شعار الاتحاد الأوربي لكرة القدم/ أرشيفية

أمر الاتحاد الأوربي لكرة القدم أوكرانيا بخوض مباراتها المقبلة على أرضها على صعيد المنافسات القارية بدون جمهور عقب السلوك العنصري الذي صدر عن جماهيرها التي استخدمت أشعة الليزر ورفعت لافتات ورددت شعارات محظورة خلال مباراة الفريق أمام إسبانيا ضمن تصفيات بطولة أوربا 2016 الشهر الماضي.

وتم تغريم الاتحاد الأوكراني لكرة القدم مبلغ 97 ألف يورو إجمالا (حوالي 103 آلاف دولار) بسبب استخدام أدوات وأجهزة تصدر أشعة ليزر ورفع لافتات وترديد شعارات محظورة وسد الممرات الفاصلة بين قطاعات المدرجات المختلفة خلال المباراة التي أقيمت يوم 12 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وجاء القرار عقب يومين من أمر صدر عن لجنة القيم والانضباط بالاتحاد الأوربي للعبة لفريق دينامو كييف الأوكراني بخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه في المنافسات الأوربية بدون جمهور بسبب سلوك عنصري ومشكلات تسببت فيها الجماهير عندما استضاف الفريق منافسه تشيلسي الإنجليزي الشهر الماضي.

وسيستضيف كييف منافسه مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوربا في التاسع من ديسمبر كانون الأول المقبل ويحتل الفريق الأوكراني المركز الثالث في المجموعة برصيد ثماني نقاط متراجعا بفارق نقطتين خلف تشيلسي وبورتو البرتغالي قبل لقائهما في لندن ضمن نفس الجولة.

وستخوض أوكرانيا بالفعل مباراتها الأولى على أرضها ضمن تصفيات كأس العالم 2018 بدون جمهور بسبب عقوبة فرضها عليها الاتحاد الدولي (الفيفا) نتيجة ما وصفه "بالتصرفات العدائية التي تنطوي على تمييز والتي صدرت عن مجموعة من المشجعين الأوكرانيين.