فيسبوك تجعل اجازة الأبوة مدفوعة الأجر ميزة عالمية

بعد أقل من أسبوع عن إعلان المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج أنه سيأخذ شهرين اجازة أبوة أعلنت شركة التواصل الاجتماعي أنها ستمدد سياسة اجازة الأبوة للعاملين بدوام كامل خارج الولايات المتحدة.

وستطبق السياسة التي تنص على منح أربعة أشهر مدفوعة الأجر على جميع الآباء الجدد بغض النظر عن النوع أو الموقع بداية من الأول من يناير.



وقالت لوري ماتلوف جولر رئيسة الموارد البشرية بالشركة في منشور على الفيسبوك في وقت متأخر يوم الأربعاء إن لموظفين ربما يأخذون اجازة في أي مرحلة من العام بعد ولادة طفلهم.



وتوفر فيسبوك حاليا للعاملين في الولايات المتحدة فقط ما يصل إلى أربعة أشهر اجازة مدفوعة الأجر.



وأضافت "نرغب أن نكون متواجدين هناك لكل الناس في جميع مراحل حياتهم وبخاصة أننا نكافح لكي نكون مكانا رائدا للعمل بالنسبة للعائلات … وجزء مهم من هذا هو توفير اجازة أبوة أو اجازة رضيع".



وتابعت جولر أن السياسة الجديدة ستساعد في البداية الآباء الجدد والموظفين المثليين خارج الولايات المتحدة مشيرة إلى أن اجازة الأمومة المتاحة لجميع العاملات في أنحاء العالم لن تتغير.



والأسبوع الماضي أعلن زوكربيرج أنه سيأخذ شهرين اجازة بعد ولادة ابنته.