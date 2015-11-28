البث الحي
منوعات

فيسبوك تجعل اجازة الأبوة مدفوعة الأجر ميزة عالمية

28/11/2015

بعد أقل من أسبوع عن إعلان المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج أنه سيأخذ  شهرين اجازة أبوة أعلنت شركة التواصل الاجتماعي أنها ستمدد سياسة اجازة الأبوة للعاملين بدوام كامل خارج الولايات المتحدة.
 وستطبق السياسة التي تنص على منح أربعة أشهر مدفوعة الأجر على جميع الآباء الجدد بغض النظر عن النوع أو الموقع بداية من الأول من يناير.

 وقالت لوري ماتلوف جولر رئيسة الموارد البشرية بالشركة في منشور على الفيسبوك في وقت متأخر يوم الأربعاء إن لموظفين ربما يأخذون اجازة في أي مرحلة من العام بعد ولادة طفلهم.

 وتوفر فيسبوك حاليا للعاملين في الولايات المتحدة فقط ما يصل إلى أربعة أشهر اجازة مدفوعة الأجر.

 وأضافت "نرغب أن نكون متواجدين هناك لكل الناس في جميع مراحل  حياتهم وبخاصة أننا نكافح لكي نكون مكانا رائدا للعمل بالنسبة للعائلات … وجزء مهم من هذا هو توفير اجازة أبوة أو اجازة رضيع".

وتابعت جولر أن السياسة الجديدة ستساعد في البداية الآباء الجدد والموظفين المثليين خارج الولايات المتحدة مشيرة إلى أن اجازة الأمومة المتاحة لجميع العاملات في أنحاء العالم لن تتغير.

 والأسبوع الماضي أعلن زوكربيرج أنه سيأخذ شهرين اجازة بعد  ولادة ابنته.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)