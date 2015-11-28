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فيديو يظهر اعتداء الشرطة بزي مدني على طبيب مصري

28/11/2015

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي  فيديو لقوات من الشرطة بزي مدني أثناء اقتحامها لصيدلية طبيب بيطري بالإسماعيلية والاعتداء عليه قبل اعتقاله. وقد توفى الطبيب داخل قسم الشرطة جراء التعذيب كما تقول أسرته.

و كانت زوجة الطبيب عفيفي حسن قد قالت إن زوجها تم اقتياده من قبل قوة شرطية من داخل الصيدلية الخاصة به، والكائنة في حي المحطة الجديدة بالإسماعيلية دون إذن من النيابة العامة، وإنه تعرض لأزمة قلبية إثر  تعرضه للإهانة والمعاملة السيئة من قبل أحد ضباط الشرطة بالقسم، وتوجيه اتهامات ملفقة له.

وقد أكد تقرير الطب الشرعي الخاص بالدكتور عفيفي وجود إصابة خلف العنق، ما يُعزز فرضية وفاته إثر تعرضه لاعتداء جسدي.

و تسود حالة من السخط بين أهالي الإسماعيلية و لا تزال ردود الأفعال تتوالى على الحادث ، حيث قالت الداخلية إنها أوقفت الضابط  محمد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة أول لإسماعيلية  المتهم في الواقعة عن العمل .

و كانت الداخلية قد اتهمت الطبيب المتوفي  وزوجته د.ريم أحمد في قضية إحراز مواد مخدرة العام الماضي، وأن الضابط توجه إلى الصيدلية بناء على بلاغ بقيامهم ببيع مواد مخدرة داخل الصيدلي وهو ما نفته الزوجة، واعتبرته محاولة من الداخلية لإخفاء جريمتها، على حد وصفها.

من ناحية أخرى، نددت نقابة الصيادلة بالحادث، وقالت إن اقتحام الصيدلية تم بدون إذن نيابة وفي وجود التفتيش الصيدلي. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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