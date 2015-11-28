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فيديو: يسري فودة لا يوجد ثورة إلا 25 يناير

28/11/2015

 إعترف الإعلامي يسري فودة بأنه لا ثورة في مصر إلا ثورة 25 يناير، وقال فودة خلال اللقاء الذي أجراه معه  برنامج بلا قيود على (قناة بي بي سي عربي)، ويذاع  مساء اليوم السبت إن "برنامجي توقف منذ الثورة 3 مرات، وأنا لما أقول ثورة أقصد 25 يناير لأنه مفيش ثورة غيرها".

وأضاف فودة أن برنامجه كان ماشي على حد السكين، وأقر بحدوث تدخلات في البرنامج، وأنه فكر في التوقف، لكن فريق العمل اقترح الاستمرار عاما آخر، مشيرا إلى أن فريقه مؤلف من شباب في قمة الوطنية والمهنية.

ومن ضمن الأسئلة التي طُرحت على فودة، خلال الحلقة، وفقا لما أورده موقع بي بي سي: " لماذا انسحب من الميدان، هل طواعية، أم آثر السلامة؟

المصدر : الجزيرة مباشر
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