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فيديو.. ميشيل أوباما برفقة كلبيها تتلقى شجرة عيد الميلاد

28/11/2015

استقبلت سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى، ميشيل أوباما، شجرة عيد الميلاد التي ستعرض في الغرفة الزرقاء في البيت الأبيض في عيد الميلاد في الـ27 من الشهر الجاري.

وصلت شجرة الميلاد على عربة تجرها الخيول وكان في انتظارها مسئولون من البيت الأبيض وحرصت أوباما على اصطحاب كلبيها "بو" و"صنى".

ويبلغ ارتفاع الشجرة 5.6 مترا حيث سيتم إعدادها وتزيينها لموسم عطلة عيد الميلاد، وكما هو الحال في السنوات السابقة، ستعرض العديد من الأشجار التكميلية الأخرى في الغرف الأخرى.

وذكرت الرابطة الوطنية لشجرة عيد الميلاد، إن شجرة هذا العام زرعها جاي وجلين باستارد في مزرعتهما في لانسديل بولاية بنسلفانيا. ودخل الزوجان مسابقة شجرة عيد الميلاد الوطنية لكي يتم اختيار شجرتهما لعرضها في البيت الأبيض.

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