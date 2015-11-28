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فيديو: صرخة مبكية لرجل سوري بسبب الضربات الروسية

28/11/2015

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لرجل سوري يصرخ باكيا بسبب الضربات الجوية الروسية لإحدى المدارس السورية، وهي الضربات التي "دمرت الحجر والبشر والشجر ولم تبق ولم تذر" على حد قوله.

يظهر الرجل في بداية الفيديو وهو يكبر ويتساءل قائلا "إلى متى يا مسلمين وإلى متى يا عرب؟ إننا نقتل في الشوارع ويحولونا إلى أشلاء". وواصل الرجل صرخته المبكية وهو يتنقل أمام الكاميرا : "انظر إلى المحال وإلى الشجر وإلى الحجر وإلى البشر وإلى المآذن. لم يتبق منها شيء، لقد قتل في هذا الشارع بعد الغارة الروسية 20 شهيدا والجرحى لا يحصون ولا يعدون".

وتساءل بحسرة ودموع: لماذا تصمتون أيها المسلمون؟ لماذا تصمتون يا عرب؟ والله أنتم لستم بمسلمين ولا عرب، ولو كنتم كذلك ما تركتمونا  للشبيحة والطائرات الروسية التي تستهدف المدينة".

وكرر صرخته بصوت مخنوق بالدموع قائلا "ياالله ياالله ياالله" وهتف معه العشرات  قائلين "الله اكبر".

وأضاف الرجل بصوته الباكي المبكي "والله لو أفنيتنا جميعا ما تراجعنا عن ثورتنا التي خرجنا فيها في سبيل الله".

المصدر : الجزيرة مباشر
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