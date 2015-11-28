فيديو .. شاهد ساعي بريد يبصق على محجبتين بنيويورك

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا يدعى ديتون كولي "34"عاما بتهمة التحريض على الكراهية ومضايقة امرأتين مسلمتين في بروكلين بنيويورك.

وبصق كولي الذي يعمل ساعي بريد على مسلمتين رآهما محجبتين في شارع بحي بروكلين وتبعهما بعد أن ابتعدتا عنه إلى داخل محل بالحي وتابع مشاكسته لهما، وراح يصفهما بإرهابيتين على مرأى من زبائن داخل المحل.

وبحسب موقع "DNAinfo" الإخباري الأمريكي فإن ديتون كولي، متورط الآن بعد اعتقاله بارتكاب جريمة كراهية.

وكانت إحدى المرأتين تجر عربة بداخلها طفل صغير، ومعها من بدت أنها أكبر منها سنا، ربما تكون والدتها، فاغتاظ كولي البالغ عمره 34 سنة لمعرفته من حجابيهما بأنهما مسلمتان، وراح يمطرهما بشتائم عنصرية مع صراخ في وجهيهما، ملوحا بأصبعه بإشارات تهديد جسدي.

وفي إحدى اللحظات توعد وهدد بأنه سيحرق المعبد الذي تصليان فيه، وهو ما وصل صداه إلى "مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية" فلاحق كولي عبر القضاء، مقدما أكبر دليل على ما فعل، وهو ما رصدته الكاميرا داخل المحل.