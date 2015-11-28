البث الحي
منوعات

فيديو .. إطلاق نار داخل مركز صحي بأمريكا يوقع إصابات

27/11/2015

شهد محيط مركز صحي  لتنظيم الأسرة في مدينة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو غرب الولايات المتحدة, مساء الجمعة,  تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلح , أسفر حتى الساعة عن إصابة أربعة شرطيين وعدة مدنيين بجروح، بحسب الشرطة.

 وقالت كاترين بوكلاي المتحدثة باسم شرطة كولورادو سبرينغز، ثاني كبرى مدن الولاية، إن ثلاثة شرطيين أصيبوا بجروح قرب المركز الصحي في حين أصيب الرابع برصاص المسلح داخل المركز، مشيرة إلى إصابة مدنيين أيضا لكن بدون تحديد أعداد المدنيين.

وقالت الشرطة إن الموقف مازال مضطربا ولم يتم تحديد  الشخص المسلح، كما طالبت الشرطة المواطنين بعدم التوجه إلى منطقة إطلاق النار.

 يشار إلى أن مراكز تنظيم الأسرة  تعرضت لهجمات  في وقت سابق حيث تتم عمليات الإجهاض وتتعرض تلك المراكز للانتقاد والتهديد أو لهجمات يشنها معارضو الإجهاض في الولايات المتحدة.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)