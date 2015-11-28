فيديو .. إطلاق نار داخل مركز صحي بأمريكا يوقع إصابات

شهد محيط مركز صحي لتنظيم الأسرة في مدينة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو غرب الولايات المتحدة, مساء الجمعة, تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلح , أسفر حتى الساعة عن إصابة أربعة شرطيين وعدة مدنيين بجروح، بحسب الشرطة.

وقالت كاترين بوكلاي المتحدثة باسم شرطة كولورادو سبرينغز، ثاني كبرى مدن الولاية، إن ثلاثة شرطيين أصيبوا بجروح قرب المركز الصحي في حين أصيب الرابع برصاص المسلح داخل المركز، مشيرة إلى إصابة مدنيين أيضا لكن بدون تحديد أعداد المدنيين.

وقالت الشرطة إن الموقف مازال مضطربا ولم يتم تحديد الشخص المسلح، كما طالبت الشرطة المواطنين بعدم التوجه إلى منطقة إطلاق النار.

يشار إلى أن مراكز تنظيم الأسرة تعرضت لهجمات في وقت سابق حيث تتم عمليات الإجهاض وتتعرض تلك المراكز للانتقاد والتهديد أو لهجمات يشنها معارضو الإجهاض في الولايات المتحدة.