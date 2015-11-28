طبيب "قلب" يرفض إكمال عملية لمريضة بسبب 10 آلاف جنيه

طبيب يرفض إكمال عملية لمريضة بسبب النقود (أرشيف)

"اذا لم تدفع 10 آلاف جنيه إضافية مش هنكمل العملية"، قالها طبيب مصري بحدة وعصبية للمواطن عماد محمد مندور الذي كانت زوجته تجري جراحة قسطرة وتركيب دعامة لقلبها المريض .

لم يصدق مندور نفسه، ووقعت عليه كلمات "طبيب القلب" كصخرة ثقيلة فوق رأسه، وتضاعفت دهشته حينما رآه يترك غرفة العمليات التي ترقد فيها زوجته وآثار دماء العملية عالقة بيديه، ويرفض إكمالها ما لم يتم دفع هذا المبلغ الإضافي.

صرخ مندور في وجه طبيب جراحة القلب "إزاي (كيف) تسيب العملية وتخرج من غرفة العمليات علشان تدور على الفلوس".

لم يعبء الطبيب بصرخة الزوج، وأصر علي دفع النقود لإكمال الجراحة لماجدة عزت الصعيدي زوجة عماد مندور.

يكمل مندور روايته "لم نكن في مستشفى خاص بل في مستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة، فزوجتي دخلت مستشفى الطوارئ الجامعي في حالة حرجة وتم تحويلها إلى مستشفى الباطنة التخصصي للاشتباه في إصابتها بجلطة في القلب".

وأضاف: "اتفق معي الطبيب على إجراء مذيب للجلطة، وتركيب قسطرة، و"هذا على نفقة الدولة"؛

ولكن بعد لحظات تراجع الطبيب"، وقال "هنعمل قسطرة ودعامة وده هيتكلف 15 ألف جنيه"

وأشار الزوج إلى أنه سأل الطبيب عن حل آخر لأنه لا يملك هذا المبلغ في تلك اللحظة التي تجري فيها العملية فجاء رد الطبيب ، "انسى ما قلته من قبل وادفع المبلغ".

وتابع مندور أن "الطبيب دخل غرفة العمليات وطلب دفع مبلغ إضافي 2600 جنيه، فدفعته في خزينة المستشفى، وبمجرد عودتي للانتظار من انتهاء العملية أمام حجرة العمليات، وجدت الطبيب يخرج للمرة الثالثة ويطلب دفع مبلغ 10 آلاف جنيه أخرى.

ويكمل الزوج " كان يتحدث بحدة وعصبية شديدة فاستنجدت برئيس جامعة المنصورة، وقلت له كيف يخرج الدكتور من غرفة العمليات ليبحث عن الفلوس؟، وكيف يخرج ودماء زوجتي في يديه؟.

وأفاد مندور بأن "الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصور تدخل مباشرة وأرسل له مسؤولا كبيرا بالمستشفى، وقدم اعتذاره عما حدث، ووعد بإحضار الطبيب ليعتذر ولكنه لم يأت.

وقال مسؤول بالمستشفى إن رئيس الجامعة قرر فتح تحقيق فيما حدث، وحرر زوج المريضة محضرا بالمستشفى برقم 5 أحوال لسنة 2015.