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"شيفشينكو" ينضم للجهاز الفني للمنتخب الأوكراني

28/11/2015

"شيفشينكو" ينضم للجهاز الفني للمنتخب الأوكراني – أرشيف

قال مساعد مدرب أوكرانيا "أولكسندر زافاروف" إن "أندريه شيفشينكو" المهاجم السابق للمنتخب الأول سينضم للجهاز الفني.

وأضاف "زافاروف" خلال مداخلة هاتفية على المحطة الأولى الأوكرانية أن "شيفشينكو" البالغ من العمر (39 عاما) سيجلب أفكارا جديدة في عمل الجهاز الفني.

ويتصدر "شيفشينكو" قائمة هدافي أوكرانيا عبر التاريخ بتسجيل 48 هدفا في 111 مباراة وفاز بجائزة الكرة الذهبية في 2004 مع ميلانو واعتزل بعد بطولة أوربا 2012.

وفي نوفمبر 2012 تلقى "شيفشينكو" عرضا من الاتحاد الأوكراني لتدريب المنتخب الوطني؛ لكنه رفض لعدم امتلاكه الإمكانات اللازمة لشغل المنصب.

وبات "شيفشينكو" جاهزا للعمل كمدرب في مارس/آذار 2015 بعدما استكمل مهاجم دينامو كييف وتشيلسي السابق برنامجا على مدار عامين من الاتحاد الأوروبي للحصول على رخصة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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