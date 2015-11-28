شاهد.. فيلم قصير عن سيرة المخرج الراحل "البراء أشرف"

"المنتج الملهم المثقف المحترم الذي افتقدناه جميعا، وقد كنت أتمنى أن يكون حاضرا اليوم، لكن لعله الآن في مكان أفضل" هكذا علق أحمد محفوظ، مدير عام قناة الجزيرة الوثائقية، قبل عرض فيلم قصير عن سيرة المخرج الراحل "البراء أشرف" أثناء فعاليات مهرجان الجزيرة الحادي عشر للأفلام التسجيلية.

ووصف محفوظ المخرج الراحل بأنه "حظي بقدر كبير من التسامح، وقدر أعلى من الأخلاق، وحظي أيضا بقدر كبير من الإبداع، ولعله كان قد أنهى كل ما كان يريد أن يفعله خلال حياته".

وكان البراء أشرف قد توفي في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي بعد أيام قليلة من بلوغه عام الثلاثين، وقدم خلال أعوام قليلة عشرات الأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية، ومقالات وكتابات صحفية متنوعة، وتستمر فعاليات مهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية حتى 29 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.