شاهد: اشتباكات بين زبائن متاجر أمريكية في الجمعة السوداء

أظهرت مقاطع فيديو تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حالة الزحام الشديد في المتاجر الكبرى بالولايات المتحدة بمناسبة الـ Black Friday أو الجمعة السوداء التي تشهد تخفيضات غير مسبوقة في الأسعار.

وتظهر المقاطع المتداولة حالة اشتباك بالأيدي واختطاف للسلع التي لا يتبقى منها إلا أعداد محدودة، كما تظهر فرار البعض وهروبهم بالسلع من دون دفع ثمنها نظرا لكثافة الأعداد.

والجمعة السوداء هي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وتلي عيد الشكر مباشرة، وفيها تقدم أغلب المتاجر الأمريكية تخفيضات كبيرة على السلع تصل إلى 70% من قيمة المنتج، خاصة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها من المنتجات.

وينتظر الأمريكيون هذا اليوم من كل عام للقيام بعمليات تسوق واسعة في كافة أرجاء أمريكا.

ويقف المواطنون أمام المتاجر قبلها بعدة ساعات مصطفين في طوابير طويلة للحصول على فرصتهم في الشراء بأسعار رخيصة وجودة عالية.