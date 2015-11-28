تقرير: إسرائيل اعتقلت 2400 فلسطيني منذ مطلع أكتوبر الماضي

قوات احتلال في القدس

ذكر تقرير فلسطيني رسمي اليوم السبت أن إسرائيل اعتقلت 2400 فلسطيني منذ بدء موجة التوتر الحالية مع الفلسطينيين مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وذكر التقرير الصادر عن "هيئة شؤون الأسرى و المحررين" في منظمة التحرير الفلسطينية، أن نحو نصف العدد المذكور من المعتقلين هم من الأطفال القصر.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد المعتقلين إداريا في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 500 معتقل إداري من بينهم أطفال، وبحسب التقرير يصل عدد الأسرى الذين لايزالون قيد الاعتقال في سجون إسرائيل إلى ما يقارب 7 آلاف أسير من بينهم 430 طفلا قاصرا، و40 أسيرة.

وطالب التقرير الأمم المتحدة ، بمناسبة يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف غدا الأحد، بالإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأسرى في سجون إسرائيل.

ودعا إلى تشكيل لجان تحقيق تحت رعاية الأمم المتحدة بما يتعلق بـ "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة" ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.