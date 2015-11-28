بوتين يأمر بإجراءات اقتصادية انتقامية ضد تركيا

أردوغان وبوتين

وقع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مرسوما يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا اليوم (السبت) بعد 4 أيام من إسقاط أنقرة طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية التركية.

وقال الكرملين، على موقعه الإلكتروني، إن الإجراءات ستؤثر على الواردات من بعض البضائع التركية وعلى عمليات الشركات التركية في روسيا والاستعانة بأتراك في شركات روسية.

كما تضمن قرار بوتين إلزام مكاتب السياحة منع بيع تذاكر السفر إلى تركيا مع مطلع العام المقبل، وحظر جلب الأيدي العاملة التركية، وحظر استيراد بضائع محددة، ووقف العمل بنظام الإعفاء من التأشيرات لدخول الأتراك إلى روسيا بدءا من العام المقبل.