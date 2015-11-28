البث الحي
منوعات

بوتين يأمر بإجراءات اقتصادية انتقامية ضد تركيا

28/11/2015

أردوغان وبوتين

وقع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مرسوما يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا اليوم (السبت) بعد 4 أيام من إسقاط أنقرة طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية التركية.

 وقال الكرملين، على موقعه الإلكتروني، إن الإجراءات ستؤثر على الواردات من بعض البضائع التركية وعلى عمليات الشركات التركية في روسيا والاستعانة بأتراك في شركات روسية.

كما تضمن قرار بوتين إلزام مكاتب السياحة منع بيع تذاكر السفر إلى تركيا مع مطلع العام المقبل، وحظر جلب الأيدي العاملة التركية، وحظر استيراد بضائع محددة، ووقف العمل بنظام الإعفاء من التأشيرات لدخول الأتراك إلى روسيا بدءا من العام المقبل.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)