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برباعية نظيفة برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني

28/11/2015

ثلاثي هجوم برشلونة نيمار وميسي وسواريز

حقق برشلونة، حامل اللقب ومتصدر الترتيب، فوزا سهلا على ضيفه ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل لا شيء  السبت في المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فعلى ملعبه نوكامب، حقق برشلونة فوزه الـ11 مقابل هزيمتين منتشيا بانتصاريه الكبيرين خلال أسبوع, الأول على غريمه التقليدي ريال مدريد في عقر دار الأخير 4- صفر بالبطولة المحلية، والثاني على روما الإيطالي 6-1 في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

ورفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة ليظل الفارق بينه وبين أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد أربع نقاط بعد فوز الأخير في مباراته التي أقيمت السبت على فريق اسبانيول بهدف مقابل لا شيء .

وواصل النجمان نيمار دا سيلفا ولويس سواريز ممارسة هوايتهما في هز الشباك، بعدما سجلا الهدفين الأول والثاني لبرشلونة بالدقيقتين 22 و41 من صناعة الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش.

وفي الشوط الثاني، عاد نيمار للتسجيل مجددا بعدما أضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 53 من متابعة لتمريرة الفرنسي جيريمي ماثيو، ليعزز بذلك صدارته لقائمة هدافي البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على سواريز أقرب ملاحقيه.

واختتم ميسي مهرجان الأهداف بعدما سجل الهدف الرابع لبرشلونة بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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