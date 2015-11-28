البث الحي
منوعات

المذاكرة قبل النوم تحفظ المعلومة لمدة 36 يوما

28/11/2015

تناولت النافذة الصباحية " ساعة صباح" على الجزيرة مباشر كيفية مذاكرة الأسر والأمهات بشكل خاص لأولادهم ومساعدتهم على التفوق والتحصيل العلمي الجيد خصوصا في المراحل التعليمية الأولى.

وقالت الخبيرة التربوية "نادية الدبشة" إنه لابد من إعطاء الحرية للطفل، ولا يجب الضغط عليه بشكل مستمر، مشيرة إلى ضرورة أن يبدأ مذاكرته في المادة التي يفضلها، وأكدت أن مراجعة وحفظ المواد الدراسية قبل النوم يساعد على الاحتفاظ بالمعلومة لمدة 36 يوما.

ونصحت الخبيرة التربوية، في ساعة صباح، بان المدة المناسبة للمذاكرة هي أربع ساعات يوميا مشددة على ضرورة أن يأخذ الطفل استراحة بعد  كل 40 دقيقة حتى لا يمل أو يتعب.

وقال عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى للتعليم في قطر " نشأت عبدالفتاح " إنه يجب مراعاة نمط  تعلم كل طفل والتأكيد على أن الامتحان ما هو إلا وسيلة لقياس التحصيل وليس معركة، منوها إلى أن استعداد الطالب من الناحية النفسية  يكون له أثر إيجابي على درجة استيعابه لتحصيل المواد الدراسية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)