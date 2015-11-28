المذاكرة قبل النوم تحفظ المعلومة لمدة 36 يوما

تناولت النافذة الصباحية " ساعة صباح" على الجزيرة مباشر كيفية مذاكرة الأسر والأمهات بشكل خاص لأولادهم ومساعدتهم على التفوق والتحصيل العلمي الجيد خصوصا في المراحل التعليمية الأولى.

وقالت الخبيرة التربوية "نادية الدبشة" إنه لابد من إعطاء الحرية للطفل، ولا يجب الضغط عليه بشكل مستمر، مشيرة إلى ضرورة أن يبدأ مذاكرته في المادة التي يفضلها، وأكدت أن مراجعة وحفظ المواد الدراسية قبل النوم يساعد على الاحتفاظ بالمعلومة لمدة 36 يوما.

ونصحت الخبيرة التربوية، في ساعة صباح، بان المدة المناسبة للمذاكرة هي أربع ساعات يوميا مشددة على ضرورة أن يأخذ الطفل استراحة بعد كل 40 دقيقة حتى لا يمل أو يتعب.

وقال عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى للتعليم في قطر " نشأت عبدالفتاح " إنه يجب مراعاة نمط تعلم كل طفل والتأكيد على أن الامتحان ما هو إلا وسيلة لقياس التحصيل وليس معركة، منوها إلى أن استعداد الطالب من الناحية النفسية يكون له أثر إيجابي على درجة استيعابه لتحصيل المواد الدراسية.