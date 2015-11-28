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"الإخوان المسلمون" ترفض مبادرة 6 أبريل وتتمسك بمرسي

28/11/2015
شعار جماعة الإخوان المسلمين

رفضت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها، و على لسان قادتها بالخارج مبادرة حركة "6 أبريل" التي أعلنت عنها في 25 نوفمبر الجاري لمحاولة إنهاء الأزمة الحالية .

فقد قال  يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر،: "لا نتجاوب مع أي حديث للمصالحة على الدماء أو محاولة لحصر قضيتنا في اقتصاد سيئ أو حكومة فاشلة".

وأضاف، في تدوينته على تويتر، ": "النظام الانقلابي في أساسه خطيئة، حتى إن حسن أداؤه".

بدوره، قال د عمرو دراج مسئول المكتب السياسي بمكتب الخارج للإخوان في تدوينه له "نرفض تحول ثورتنا إلى حوار سياسي يشرعن النظام الانقلابي".

نفس المعنى أكد عليه بيان مكتب الإخوان بالخارج حيث جاء فيه أن " مسألة الشرعية مسألة لا تفاوض عليها فرئيسنا هو الدكتور محمد مرسي وأي محاولة للمزايدة في هذه النقطة غير مقبولة وتلزم صاحبها."

وأضاف البيان أن " أننا ماضون لإتمام ثورتنا حتى منتهاها والعمل على تحقيق كل أهدافها وفى مقدمتها عودة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسى"، على حد وصف البيان .

و كانت حركة "شباب 6 أبريل" قد دعت إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، وتأسيس ميثاق شرف إعلامي، والبدء في ترسيم العلاقات المدنية العسكرية، و أن يتم إجراء حوار غير مشروط، على حد قولها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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